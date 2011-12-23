У 2012 році Україна подвоїть потужності альтернативної енергетики - АПЕУ

Встановлена потужність об`єктів альтернативної поновлюваної енергетики України в 2012 році збільшиться, мінімум, у два рази.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив президент асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) Віталій ДАВІЙ.

За його словами, наступного року варто очікувати введення в експлуатацію геліоелектростанцій компанією Activ Solar встановленою потужністю не менше 150 МВт, також очікується введення декількох десятків мегават СЕС компаніями "Рентехно" і SunElectra.

"У вітровій енергетиці, за рахунок проектів "ДТЕК" і українських компаній, що співпрацюють із Fuhrlander, буде приріст 100-150 МВт. Значне збільшення потужності очікується в тепловій генерації біопалива - з існуючих 68 МВт - до 150-200 МВт", - сказав В.ДАВІЙ.

За даними АПЕУ, наразі сумарна встановлена потужність сонячних електростанцій України становить близько 170 МВт, вітропарків - 117,5 МВт, малих гідроелектростанцій - 104 МВт, об`єктів теплової генерації на альтернативному паливі (аграрні й деревні відходи) - 68 МВт. Також у країні діють два промислові підприємства з виробництва моторного біопалива потужністю близько 30 тис. тонн продукції на рік.