Наступний раунд газових переговорів відбудеться 15 січня

Наступний раунд переговорів у газовій сфері між Україною і Росією відбудеться 15 січня 2012 року.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, сьогодні, 23 грудня, в Санкт-Петербурзі відбулася робоча зустріч міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА.

Під час зустрічі Ю.БОЙКО і О.МІЛЛЕР підбили підсумки переговорного процесу в газовій сфері.

Сторони відзначили позитивний і конструктивний характер проведених у 2011 році переговорів і хороші перспективи наступного раунду переговорів, який відбудеться 15 січня 2012 року.