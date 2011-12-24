Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що переговори з Росією про перегляд ціни на газ не заходили у «безнадійний глухий кут».

Про це він заявив сьогодні ввечері в ефірі програми Шустер Live.

«Переговори не заходили у такий безнадійний глухий кут», – сказав він.

За словами прем`єра, переговори щодо перегляду ціни на газ тривають і зараз, зокрема, сьогодні міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО був у Санкт-Петербурзі, де провів черговий раунд переговорів.

«На засіданні уряду (позачерговому, яке відбулося 21 грудня - УНІАН) я сказав одне: що переговори через низку причин затягнулися. Причини ці зрозумілі: Росія має дуже вигідний для себе договір, пан МІЛЛЕР (очільник компанії «Газпром» Олексій МІЛЛЕР - УНІАН) назвав його "прекрасним" », - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що для України чинний договір є кабальним.

«Якщо росіяни вважають, що ми не витримаємо ціни у 416 доларів, то вони глибоко помиляються, ми цей рік живемо за ось такою ціною. Росія повинна знати, що на коліна нас поставити неможливо. Однозначно. Тому ухвалили рішення: бюджет приймаємо, працюємо і продовжуємо далі переговори, доти, доки не домагаємося прийнятних для нас умов», - заявив прем`єр-міністр.