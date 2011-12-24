У Донецькій обл. з початку року виявили майже 300 ділянок незаконного вуглевидобування

У Донецькій області з початку 2011 року виявили 299 ділянок незаконного вуглевидобування, так званих «копанок».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

У повідомленні наголошується, що з 299 «копанок» залишаються фізично не ліквідованими 129, зокрема, 24 на території гірничих відведень діючих шахт; 71 - на гірничих відведеннях закритих шахт і 34 - на вільних ділянках.

В ОДА підкреслили, що ефективність роботи багато в чому залежить від злагоджених спільних дій різних структур і органів влади – від жителів території, де процвітає незаконне вуглевидобування, і органів місцевої влади, до органів внутрішніх справ, обласних влад і законодавців.

Складність ситуації у тім, що багато нерентабельних шахт були для малих міст містоутворюючими, основним місцем зайнятості населення. Тому нелегальні «копанки» залишаються актуальними.

У повідомленні також наголошується, що підприємці, які пройшли реєстрацію у встановленому порядку і мають дозвільну документацію для видобування вугілля, можуть стати альтернативою «копанкам». Створення таких «малих» вуглевидобувних підприємств достатньо перспективне і має значно оздоровити економіку шахтарських міст.

Коментуючи ситуацію з «копанками» у регіоні, голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ зазначив, що «однозначно, це порушення законодавства, але існують законні шляхи вирішення проблеми. Моє бачення: потрібно йти двома шляхами. Перший – легалізація, там, де це може спрацювати, і, відповідно, нагляд за легалізованим підприємством, особливо в частині безпеки праці і оплати; другий шлях - боротьба з незаконним видобуванням, «копанками», кар`єрами».