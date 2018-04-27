Український cleantech зростає

У грудні підбили підсумки першого в Україні незалежного конкурсу ділових і соціальних "зелених" проектів Green Awards Ukraine. Захід продемонстрував, що чисті технології тепер затребувані і в нашій країні – на суд інтернаціонального журі було представлено 147 проектів. Хоча ще кілька років тому подібний конкурс навряд чи вдалося б організувати через гострий брак проектів у сфері cleantech. Варто зазначити, що до участі в конкурсі допускалися тільки вже завершені проекти, результати яких можна побачити на власні очі. А скільки їх на стадії планування або реалізації, можна тільки здогадуватися.

Спочатку трохи про сам конкурс. У рамках заходу оцінювалися не компанії, а саме проекти. Міжнародне журі, представлене експертами у сфері екологічних технологій з різних країн світу, відомими лідерами громадської думки, оцінювало проекти, реалізовані за останні три роки, в 2009-2011 рр. Переможці визначалися в 14 абсолютно різних номінаціях від відновлюваної енергетики до "зелених" освітніх та арт-проектів.

Найбільш масштабні і капіталомісткі проекти конкурсу – енергетичні. Кращими проектами в сфері відновлюваної енергетики були визнані побудований в Криму 80-мегаватний сонячний парк "Охотникове", проект зі збору та використання біогазу з полігонів твердих побутових відходів Маріуполя, вітряний парк "Новоазовський", а також проект зі створення біоенергетичного парку верби в Рівненській області. Вітряний парк "Новоазовський" також виявився кращим у номінації "зелена інвестиція".

Крім того, серед переможців два проекти з виробництва біопалива: "Біохім Груп" (номінації "зелена інвестиція", "зелений товар") та "Азовської нафтової компанії" (номінація "зелена технологія/інновація"), використання теплових насосів холдингу "ДТЕК" (номінація "енергоефективність"), поводження з відходами компанії "ГрінКо" (номінація "поводження з відходами"), комплексної очистки води ECOMIX компанії "Екософт" (номінації "зелена технологія/інновація", "водопостачання та очищення стічних вод") та інші.

Варто зазначити, що на відміну від інших напрямів проекти-номінанти й переможці в секторі "зеленої" енергетики були реалізовані переважно у році, що минає. Так група компаній "Вітряні парки Україні" ввела в експлуатацію першу чергу вітропарку "Новоазовський" на 25 МВт в Донецькій області в липні, а австрійська Activ Solar в жовтні завершила будівництво 80-мегаватного фотоелектричного парку "Охотникове" в Криму – найбільшого в Центральній і Східній Європі та четвертою за потужністю у світі.

В цілому ж інвестиції в такий сегмент cleantech, як геліо- і вітроенергетика, за оцінками профільного Держагентства з енергоефективності та енергозбереження України, в 2011 році досягли 400 млн. євро.

Такому буму є логічне пояснення. По-перше, розпочалася практична реалізація проектів, підготовка яких стартувала в 2009-2010 рр. після введення на законодавчому рівні одного з ключових механізмів стимулювання відновлюваної енергетики – "зелених" тарифів. По-друге, наприкінці минулого року прийняттям Податкового кодексу були введені додаткові стимули – пільговий режим оподаткування діяльності учасників цього ринку, а також імпорту обладнання, аналогів якому немає в Україні; знижені ставки оренди землі під такі об`єкти. Всі перераховані вище механізми – неукраїнське винахід, а найкраща світова практика, яка відшліфовувалася роками, а потім були перейняті Україною. В підсумку умови для капіталовкладень в цьому сегменті покращилися настільки, що міжнародна аудиторська компанія Ernst&Young восени включила Україну в щорічний рейтинг країн, привабливих для "зелених" інвестицій. При цьому наша держава відразу опинилася на 32 позиції з можливих 40 навіть незважаючи на те, що одночасно з Україною до рейтингу потрапили Ізраїль, Угорщина, Аргентина і Туніс.

За даними Національної комісії регулювання енергетики, кількість енергокомпаній, які виробляють екологічно чисту електроенергію та реалізують її за "зеленим" тарифом за 12 місяців зросла в 1,5 рази – з 33 в грудні 2010-го до 66 в грудні 2011-го, а кількість електростанцій на поновлюваних джерелах енергії – відповідно з 55 до 94.

І, схоже, це далеко не межа. Вже згадані "Вітряні парки України" кілька днів тому оголосили про завершення будівництва та введення в експлуатацію першої черги 25-мегаватной вітропарку "Очаківський" у Миколаївській області. Спорудження об`єктів "Новоазовський" і "Очаківський" буде продовжено наступного року. Activ Solar в рекордні терміни, за кілька місяців, побудувала на кримському півострові ще одну 80-мегаватну електростанцію "Перово". Таким чином, у нашій країні менше ніж за рік з`явилося два найбільші в регіоні фотоелектричних парка. При цьому залишається відкритим питання, чи буде продовжено нарощування потужностей "Перово". Якщо девелопер інсталює ще хоча б одну 20-мегаватну чергу, цей парк стане найбільшим у світі. Зараз рейтинг очолює канадська Sarnia потужністю 97 МВт.

Крім перерахованих вище великих проектів вартістю в сотні мільйонів доларів, в Україні також реалізується безліч менш масштабних: чеська група компаній Ekotechnik Praha у минаючому році розпочала будівництво геліоелектростанції на 42 МВт у Київській області, а ізраїльська SunElectra оголосила про плани інсталювати в Одеській області близько 10 сонячних електростанцій загальною потужністю 25-30 МВт у наступному році. Київське "Рентехно" продовжить розпочате в 2011 році будівництво фотоелектричної 1,8-мегаватнной електростанції у Вінницькій області, влада якої не так давно оголосила, що інша столична компанія "Рендж Девелопмент" до 2013 року побудує в регіонах шість фотоелектричних станцій сумарною встановленою потужністю 50 МВт. Компанія "Віндкрафт України" в середині листопада встановила перший високоефективний вітрогенератор на 3 МВт в Херсонській області і має намір розвивати проект в наступному році.

Президент асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) Віталій Давій прогнозує, що наступного року встановлена потужність об`єктів відновлюваної енергетики України збільшиться, мінімум, удвічі з нинішніх майже 460 МВт. "Activ Solar, я думаю, введе не менше 150 МВт сонячних електростанцій. Ще кілька десятків мегават побудують "Рентехно" і SunElectra. У вітровій енергетиці, за рахунок проектів "ДТЕК" та українських компаній, які співпрацюють з Fuhrlander, буде приріст 100-150 МВт. Значне збільшення потужності очікується в біопаливній тепловій генерації з існуючих 68 МВт до 150-200 МВт", - сказав він журналістам у п`ятницю.

Більш оптимістичний прогноз зробив засновник SunElectra Петро Розенкранц, який припустив, що в 2012-2013 рр.. приріст потужностей тільки фотоелектричних вітчизняних систем складе 700-800 МВт.

Можна також припустити, що наступного року більш активно буде розвиватися такий напрямок cleantech як переробка твердих побутових відходів, що супроводжується виробництвом все тієї ж електроенергії. Справа в тому, що у грудні група депутатів зареєструвала в парламенті законопроект про застосування "зелених" тарифів до електроенергії, виробленої шляхом спалювання твердих побутових відходів. Більш того в підтримку цього документа вже висловився президент України Віктор Янукович, який раніше заветував схожий законопроект про "зелені" тарифи на електроенергію з біогазу. А значить, новий закон буде не тільки прийнятий, але й набуде чинності.

Хочеться вірити, що інвестори, як мінімум, наступного року реалізують все заплановане в секторі відновлюваної енергетики, зокрема, і чистих технологій в цілому, а в організаторів конкурсу Green Awards Ukraine стане набагато більше роботи через суттєве збільшення кількості подібних проектів.

Ігор Русланов (для УНІАН)