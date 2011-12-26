Ще одну малу гідроелектростанцію введено в експлуатацію на Черкащині

Малу гідроелектростанцію на річці Гірські Тікич ввели в експлуатацію в селі Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Черкаської облдержадміністрації, це вже третя мала ГЕС в районі, яка відновлена фахівцями ТОВ "Гідроресурс-К". У районі працюють відновлені Гордашівська і Лоташівська малі ГЕС на річці Гірський Тікич.

Кривоколінську ГЕС було здано в експлуатацію в 1954 році. Станція припинила виробляти енергію після руйнівної повені в 1980 році, а її устаткування було розграбоване. У 2002 році залишки гідротехнічних споруд і приміщення ГЕС були придбані ВЕА "Новосвіт", а в 2010 році майновий комплекс перейшов у власність ТОВ " Гідроресурс -К".

З 1 по 19 грудня Кривоколінська ГЕС виробила близько 27 тис. квт/год електроенергії.