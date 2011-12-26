Янукович запевняє: влада робить все, щоб не піднімати ціну на газ для населення

Влада докладає всіх зусиль, щоб ціна на газ для громадян України не підвищувалася.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю програмі «Вечори з Віталієм Коротичем», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми сьогодні робимо все для того, щоб не піднімати тарифи на газ для населення», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент вкотре зауважив, що у зв’язку з невигідними газовими контрактами, підписаними у 2009 році, Україна платить за газ непомірно високу ціну. «Ми два роки поспіль платимо непідйомну ціну за газ. Країна стала заручником підпису однієї людини», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.