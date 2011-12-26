Результат газових переговорів залежатиме від гнучкості російської сторони – експерт

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО вважає, що результат газових переговорів України з Росією залежатиме від гнучкості російської сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

За словами політолога, хоча газові переговори і не мали результату, але в цьому випадку відсутність результату це краще, ніж результат, який би розчарував.

"Домовлятися треба з урахуванням національних інтересів", - сказав В. ФЕСЕНКО.

Він зазначив, що в цих переговорах Росія вибрала дуже жорстку тактику, яка полягає в тому, що "якщо ви хочете знижку на ціну на газ, то повинні піти на серйозні поступки". Політолог сказав, що Україна не піддалася на цей шантаж, тому на сьогодні ніяких результатів ці переговори не дали.

На думку В. ФЕСЕНКА, надалі значною мірою результат залежатиме від позиції Росії, зокрема, від того, чи буде вона готова до більш гнучкої лінії поведінки.