Азербайджан і Туреччина створюють консорціум для будівництва газопроводу до Європи

Сьогодні Азербайджан і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння зі створення консорціуму для будівництва Трансанатолійського газопроводу (Trans Anadolu, або TANAP), передає РІА «Новости».

Трансанатолійський газопровід, який протягнеться зі сходу на захід Туреччини до кордону з Болгарією або Грецією, стане складовою частиною проекту "Південний газовий коридор". По ньому передбачається транспортувати на європейський ринок газ з різних джерел, насамперед, з азербайджанського газоконденсатного родовища "Шахденіз" на Каспії. Мінімальна пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 16 млрд. куб. м на рік.

Як сказав під час підписання меморандуму міністр енергетики Туреччини Танер ЙІЛДИЗ, вартість газопроводу визначатиметься держнафтокомпанією Азербайджану (ДНКАР). При цьому він відзначив, що вартість може бути близька до раніше озвучених цифр у 5 мільярдів доларів.

Учасники проекту планують розв’язати усі питання щодо цього газопроводу в 2012 році і розпочати будівництво з тим, щоб проект було здано до кінця 2017 року, коли розпочнеться реалізація другої стадії розробки "Шахденіз".

Засновниками консорціуму стануть ДНКАР, турецький державний трубопровідний оператор Botas і турецька нафтова компанія Turkiye Petrolleri АТ. З часом до консорціуму зможуть приєднатися й інші міжнародні нафтогазові компанії.

Початок роботи газопроводу заплановано на 2017 рік.