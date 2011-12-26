«Альтен-Інвест» ввела в експлуатацію першу чергу геліоелектростанції на Вінниччині
15:43, 26 грудня 2011Енергетика
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ТОВ "Альтен-Інвест" ввело в експлуатацію першу чергу сонячної електростанції потужністю 309,6 кВт у Тростянці (Вінницька обл.).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила представник компанії на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) у п`ятницю.
За її словами, компанія в майбутньому планує довести встановлену потужність парку до 1 МВт.
НКРЕ на тому ж засіданні видала компанії ліцензію на виробництво електроенергії.
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