НКРЕ переглянула тарифи «Київенерго»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з 1 січня 2012 року збільшила тариф ПАТ «Київенерго» на відпуск електричної енергії на 0,5%, або на 0,39 коп. за 1 кВт/год, – до 82,86 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у п`ятницю, 23 грудня.

Крім того, комісія знизила тариф компанії на виробництво теплової енергії для населення на 5,8% - до 165,5 грн. за 1 Гкал (без ПДВ), для промислових споживачів – на 1,9% – до 505,19 грн. за 1 Гкал (без ПДВ), порівняно з тарифом, встановленим для компанії з жовтня п.р.

Тариф на виробництво теплової енергії береться до уваги Національною комісією, яка здійснює державне регулювання ринку комунальних послуг, при затвердженні кінцевого тарифу ліцензіатів на поставку теплової енергії споживачам, у тому числі і населенню.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» – акціонерна енергозабезпечуюча компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і котельних.