«Солар Інвест» має намір побудувати СЕС в Закарпатській області

ТОВ «Солар Інвест» (Київ) має намір побудувати гіліоелектростнацію встановленою потужністю 10 МВт у районі с. Теково (Виноградівський район, Закарпатська обл.).

Про це УНІАН повідомив директор компанії Торстен ОСВАЛЬД.

За його словами, станцію планують побудувати до кінця 2012 року. Прогнозний обсяг інвестицій в проект - 20-25 млн. євро.

Т.ОСВАЛЬД повідомив, що в даний час компанія проходить дозвільні процедури, пов`язані з отриманням в оренду відповідної земельної ділянки на території Теківської сільради. За умов успішного проходження дозвільних процедур, затвердження робочого проекту та отримання техумов на підключення до електромереж фізичні роботи на об`єкті планують розпочати восени 2012 року.