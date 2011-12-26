НКРЕ збільшила прогнозну ринкову ціну електроенергії на січень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), збільшила прогнозну гуртову ціну на електроенергію на січень 2012 року на 4% - до 645,13 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідну постанову регулятора.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році прогнозна гуртова ціна зросла на 17,7% - з 527,12 грн. за МВт/год, встановлених для січня, до 620,32 грн. за МВт/год для грудня.

НКРЕ прогнозувала, що в 2011 році гуртова ціна електроенергії на Гуртовому ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна гуртова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва й обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії під час розрахунку роздрібних тарифів.