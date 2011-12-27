Ціни на нафту коливаються на спекуляціях щодо можливого зростання попиту

На світових торгах у вівторок, 27 грудня, ціни на нафту незначно коливаються, демонструючи різноспрямовану динаміку на тлі очікувань збільшення попиту на "чорне золото".

Так, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) опустилася вже на 0,02 долара, або на 0,02% - до 99,66 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,20 долара, або на 0,19%, - до 108,16 долара за барель.

Сильна статистика по економіці США в останні тижні зміцнює надії аналітиків на те, що відновлення найбільшої в світі економіки триватиме, тим самим сприяючи зростанню попиту на нафту з боку її найбільшого споживача, передає Bloomberg.

Пізніше у вівторок стануть відомі дані з індексу довіри споживачів до економіки США за грудень поточного року. Аналітики очікують, що показник у звітному місяці виріс до 58,5 пункту з 56 пунктів місяцем раніше.