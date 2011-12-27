Росія вимагатиме від Болгарії відшкодування витрат за проектом Бургас-Александруполіс

Росія вимагатиме від Болгарії відшкодування понесених витрат за проектом Бургас-Александруполіс, з якого болгарська сторона вийшла на початку грудня, повідомив журналістам міністр енергетики РФ Сергій Шматко.

«Повинна бути проведена інвентаризація витрат, які були понесені. Відповідно до чинних процедур, вони будуть пред`явлені болгарській стороні для погашення ", - сказав С.Шматко.

При цьому міністр зазначив, що Росія вчасно вжила заходів з будівництва нових трубопроводів для диверсифікації ризиків і зараз стабільності російського експорту нафти нічого не загрожує.

Про те, що Болгарія все ж вирішила покинути проект нафтопроводу Бургас - Александруполіс, який вона повинна була реалізовувати разом з Росією та Грецією, повідомив на початку грудня міністр фінансів країни Симеон Джанков.

Заява прозвучала через місяць після того, як болгарська влада схвалила оцінку впливу нафтопроводу на навколишнє середовище (ОВНС).

У проекті Бургас - Александруполіс беруть участь три російські компанії - «Транснефть», «Роснефть» і «Газпромнафта», кожній з них належить по 17% в проекті.

Болгарія гальмувала проект уже не перший рік і влітку минулого року навіть погрожувала вийти з нього через брак коштів, але далі заяв справа не пішла. У липні глава «Транснефти» Микола Токарєв назвав позицію Болгарії за проектом образливою для Росії і заявив, що труба може бути побудована і в обхід болгарської території. Подробиць він не повідомив, але експерти говорили, що альтернативою Болгарії могла б стати Румунія.

Бургас - Александруполіс - проект трансбалканського нафтопроводу довжиною 280 кілометрів. Передбачалося, що потужність труби складе 35 млн тонн нафти на рік. Вартість проекту оцінюється в $ 1-1,5 млрд.

Основне завдання проекту - розвантаження проток Босфор і Дарданелли, повідомляє «Газета.Ru».