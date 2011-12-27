Бойко розповів, що є основою газових переговорів

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО вважає, що компроміс у газових переговорах з Росією буде знайдено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля, про це він заявив сьогодні журналістам у Севастополі.

«Я вважаю, що компроміс ми знайдемо. З 15 січня ми домовилися проводити наступний раунд переговорів», - сказав міністр.

При цьому Ю.БОЙКО зазначив, що принципова позиція Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо співпраці в газовій сфері – створення моделі на паритетних принципах із збереженням національних інтересів України.

«Є принципова позиція Президента, яка лежить в основі усіх переговорів. По-перше: ми готові створювати модель з нашими партнерами на паритетних умовах і з урахуванням наших національних інтересів. По-друге: ми вестимемо переговори стільки, скільки потрібно, щоб наші державні інтереси відстояти, і принципова позиція Президента була втілена у життя», - сказав міністр.

Ю.БОЙКО додав, що російська сторона вже переконалася у принциповості позиції української сторони у переговорах.

«Переговори продовжуватимуться. Є моменти, за якими ми зближувалися, є моменти, за якими у нас є принципові розбіжності. Президент ніколи не піде на обмеження національних інтересів, це вже стало зрозуміло і нашим партнерам», - сказав міністр.

Він також додав, що за попереднього уряду було підписано дуже невигідний для України газовий контракт. «Ті, хто підписував, взагалі не розуміли, що вони підписували. Практично підписували ту редакцію, яку надали, не вдаючись у подробиці. Через цей контракт вже два роки трясе всю країну», - сказав міністр.

Ю.БОЙКО сьогодні в Севастополі брав участь у церемонії переведення високовольтних ліній Сімферополь-Севастополь на напругу 330 кВ після реконструкції і розширення підстанцій Сімферополь і Севастополь.

Нагадаємо, під час зустрічі 23 грудня у Санкт-Петербурзі Ю.БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР відзначили позитивний і конструктивний характер проведених у 2011 році переговорів і хороші перспективи наступного раунду переговорів, який відбудеться 15 січня 2012 року.

Водночас, уряд України у проекті держбюджету на 2012 рік передбачив ціну на газ у розмірі 416 доларів за тисячу кубометрів.