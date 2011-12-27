«Тернопільобленерго» знову не змогло провести збори через заборону ДВС
Акціонери енергозабезпечуючої компанії ВАТ «Тернопільобленерго» сьогодні знову не змогли провести свої чергові збори через заборону Державної виконавчої служби (ДВС).
Про це УНІАН повідомило джерело в НАК «Енергетична компанія України».
За його словами, для участі в зборах акціонерів прибули представники НАК «ЕКУ» і ФДМУ, а також представники приватних акціонерів Bikontia Enterprises Limited і Larva Investments Limited (обидві - Кіпр). Ці акціонери сукупно володіють 91% акцій товариства.
Тим часом, адміністрація обленерго повідомила представників акціонерів, що постановою ДВС від 26 грудня заборонено проводити реєстрацію акціонерів та інші дії, пов`язані з проведенням зборів. При цьому представники приватних акціонерів на територію обленерго для участі в зборах допущені не були. Крім того, представники адміністрації енергозабезпечуючої компанії відмовилися ознайомити акціонерів з текстом постанови ДВС і назвати, яким саме органом виконавчої служби вона видана.
«Одним із основних питань порядку денного зборів було питання про зміну керівництва «Тернопільобленерго», яке управляє компанією з 2000 року, а також питання покриття збитків компанії. Під різними приводами з 2000 року збори акціонерів не проводилися, не надавалися звіти про діяльність компанії. Також керівництво підприємства блокувало проведення незалежного аудиту з боку акціонерів», - повідомив співбесідник агентства.
Довідка УНІАН. Енергозабезпечуюча компанія ВАТ «Тернопільобленерго» – монополіст із постачання і транспортування електроенергії в Тернополі та Тернопільській області. Велику частину електроенергії, 29%, компанія поставляє промисловим споживачам, тоді як населення споживає 25%, а підприємства агросектору - 9%.
50,999% акцій компанії володіє НАК «Енергетична компанія України», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited (Кіпр), 15,1% – Larva Investments Limited (Кіпр).
За підсумками 2010 року, «Тернопільобленерго» наростило чистий збиток у 2,2 разу, або на 6,353 млн. грн., порівняно з 2009 роком – до 11,746 млн. грн.
За даними ЗМІ, головою наглядової ради «Тернопільобленерго» в даний час є Олександр САГУРА, генеральний директор "Укренергоконсалтинга", що належить братам СУРКІСАМ. Також "Укренергоконсалтинг" надає «Тернопільобленерго» на договірній основі послуги економічного, технічного і правового характеру.