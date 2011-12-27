Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, (НКРЕ) переглянула тарифи енергопостачальних компаній на передачу і постачання електроенергії за регульованим тарифом.

Як повідомили УНІАН в НКРЕ, відповідне рішення було прийняте на засіданні комісії у п'ятницю, 23 грудня.

Тарифи набудуть чинності з 1 січня. Усі тарифи наводять без ПДВ.

Зокрема, НКРЕ підвищила тариф "Вінницяобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) на 0,07% - до 26,75 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) на 1,3% - до 152,82 грн. за МВт/год. Тариф "Вінницяобленерго" на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 2,8% - до 11,1 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 2,9% - 55,49 грн. за МВт/год.

Тариф "Волиньобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 1,2% - до 15,78 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 4,6%, до 138,88 грн. за МВт/год. Тарифи компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) збережені на рівні 11,22 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - до 56,11 грн. за МВт/год.

Тариф "Дніпрообленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,08% - до 22,58 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 0,3%, до 82,81 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) збережений на колишньому рівні - 1,88 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - 9,38 грн. за МВт/год.

Тариф "Донецькобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 2,1% - до 25,49 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 2,8%, до 123,35 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 2,4% - до 5,9 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 2,3%, до 29,52 грн. за МВт/год.

Тариф "Житомиробленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,9% - до 35,96 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - підвищений на 0,8%, до 188,08 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 1% - до 6,49 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 1,1%, до 32,46 грн. за МВт/год.

Тариф "Закарпаттяобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 2,5% - до 28,56 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 4,04%, до 154,96 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 0,4% - до 12,26 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 0,6%, до 61,30 грн. за МВт/год.

Тариф "Запоріжжяобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 14,3% - до 10,04 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - підвищений на 11,9%, до 109,95 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 13,7% - до 3,4 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 13,8%, до 17 грн. за МВт/год.

Тариф "Київенерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 34,9% - до 4,14 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 33,6%, до 52,92 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 25,1% - до 3,19 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 25,1%, до 15,95 грн. за МВт/год.

Тариф "AES Київобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 4,2% - до 14,73 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 4,7%, до 113,63 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 7,8% - до 4,12 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 7,9%, до 20,62 грн. за МВт/год.

Тариф "Кіровоградобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 1% - до 32,38 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) підвищений - на 1,2%, до 194,39 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 2,8% - до 6,46 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 2,9%, до 32,29 грн. за МВт/год.

Тариф "Крименерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,5% - до 32,79 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) знижений на 6%, до 130,42 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 1,4% - до 11,76 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 1,4%, до 58,78 грн. за МВт/год.

Тариф "Луганського енергетичного об'єднання" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 6,2% - до 24,89 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - підвищений на 3,2%, до 153,97 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 7,3% - до 5,39 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 7,3%, до 26,93 грн. за МВт/год.

Тариф "Львівобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 18,7% - до 41,58 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 11,2%, до 154,98 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 0,2% - до 5,3 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 0,2%, до 26,5 грн. за МВт/год.

Тариф "Миколаївобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,2% - до 30,81 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 0,12%, до 126,06 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 0,2% - до 12,52 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - підвищений на 0,2%, до 62,62 грн. за МВт/год.

Тариф "Одесаобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 18,3% - до 26,44 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 16,9%, до 142,13 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 2,9% - до 6,27 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - підвищений на 2,9%, до 31,35 грн. за МВт/год.

Тариф "Полтаваобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 4,5% - до 28,06 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 3,9%, до 162,35 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) збережений на рівні 10,64 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) підвищений - на 0,02%, до 53,19 грн. за МВт/год.

Тариф "Прикарпаттяобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 10% - до 35,78 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 8,47%, до 188,52 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) збережений на рівні 10,93 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) збережений - 54,64 грн. за МВт/год.

Тариф "AES Рівнеобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 5,4% - до 17,28 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 3,3%, до 134,9 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 1,2% - до 4,3 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - підвищений на 1%, до 21,5 грн. за МВт/год.

Тариф "Севастопольенерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,3% - до 11,04 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 1,6%, до 90,45 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 0,4% - до 2,67 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 0,2%, до 13,33 грн. за МВт/год.

Тариф "Сумиобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 4,2% - до 41,22 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 3,4%, до 180,77 грн. за МВт/год. Тарифи компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) і дрібним споживачам (II група) збережені на чинному рівні 10,62 і 53,11 грн. за МВт/год відповідно.

Тариф "Тернопільобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 3,1% - до 33,05 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 4,56%, до 171,32 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 2,6% - до 10,7 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 2,6%, до 53,51 грн. за МВт/год.

Тариф "Харківобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 4,9% - до 18,85 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 3,7%, до 139,84 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 0,35% - до 8,51 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) знижений на 0,42%, до 42,53 грн. за МВт/год.

Тариф "Херсонобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,7% - до 17,9 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - підвищений на 1,4%, до 134,95 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 1,8% - до 8,37 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 1,9%, до 41,85 грн. за МВт/год.

Тариф "Хмельницькобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 2,3% - до 35,78 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 2,4%, до 162,04 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 3,5% - до 11,23 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 3,5%, до 56,17 грн. за МВт/год.

Тариф "Черкасиобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 6,3% - до 32,91 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 5,9%, до 138,94 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 3% - до 9,6грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 3%, до 47,98 грн. за МВт/год.

Тариф "Чернівціобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 6,5% - до 21,83 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 6,1%, до 130,52 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 7,5% - до 6,88 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 7,5%, до 34,4 грн. за МВт/год.

Тариф "Чернігівобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 3,7% - до 31,2 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 4,6%, до 182,89 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) збережений на рівні 10,4 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - збільшений на 0,02%, до 50,22 грн. за МВт/год.

Тариф "Підприємства електричних мереж - Енерговугілля" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 3,2% - до 22,84 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 3,4%, до 114,12 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 8% - до 6,47 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 7,9%, до 32,33 грн. за МВт/год.

Тариф "Сервіс-Інвест" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 44,4% - до 8,87 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 44,6%, до 49,87 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 42,2% - до 1 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 42,6%, до 4,98 грн. за МВт/год.

Тарифи для ДП "Регіональні електромережі" (колишнє ВАТ "Укренерговугілля") з 1 січня виростуть на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) на 0,86% - до 20,96 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 0,85%, до 68,85 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 2% - до 5,28 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 2%, до 26,38 грн. за МВт/год.