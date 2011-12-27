«Укргазвидобування» реалізувала на аукціоні 12 тис. тонн нафтопродуктів

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування", яка є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України", 27 грудня на аукціоні №31 НП на Товарній біржі "Перша незалежна біржа" (ТБПНБ) реалізувала 12,01 тис. тонн нафтопродуктів власного виробництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТБПНБ.

Зокрема, компанія реалізувала на аукціоні: бензин А-76 - 4,07 тис. тонн за середньою ціною 9 300,54 грн./тонна (стартова ціна - 9 450,00 грн./тонна); бензин А-92 - 4,92 тис. тонн за середньою ціною 9 558,05 грн./тонна (стартова ціна - 9 700,00 грн./тонна); дизельне паливо - 0,24 тис. тонн за середньою ціною 9 900,00 грн./тонна (стартова ціна - 10 100,00 грн./тонна).

Також компанія реалізувала на аукціоні мазут, бітум нафтовий покрівельний БНП 40/180 та ін.

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" є найбільшою газодобувною компанією України, яка забезпечує понад 70% від загального видобутку газу в країні. Провідним підрозділом з переробки у структурі ДК "Укргазвидобування" є Шебелинський газопереробний завод, який здійснює виробництво автомобільних бензинів марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного палива, зрідженого газу, уайт-спіриту, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.