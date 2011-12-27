«Новосвіт» увів в експлуатацію геліоелектростанцію у Черкаській області

Зовнішньоекономічна асоціація "Новосвіт" (Вінниця) 22 грудня ввела в експлуатацію сонячну електростанцію встановленою потужністю 102,6 кВт біля Гордашевської малої гідроелектростанції (Тальновський район, Черкаська область).

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Сонячна електростанція змонтована на дамбі малої ГЕС.

У компанії зазначили, що у 2012 році "Новосвіт" також планує інсталювати геліоелектростанцію встановленою потужністю 1 МВт в с. Цекіновка (Ямпільський район, Вінницька область).

Довідка УНІАН. Компанія "Новосвіт" з 2002 року займається відновленням малих ГЕС в Україні. Нині компанія експлуатує 15 малих ГЕС у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях, має в розпорядженні власний диспетчерський центр.