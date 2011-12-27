Кабмін пропонує деталізувати норми звільнення енергоефективних проектів від податків

Кабінет міністрів України пропонує деталізувати законодавчі норми, що регламентують процедури звільнення від оподаткування енергоефективних проектів.

Про це сказано у відповідному законопроекті (№9647) про внесення змін до Податкового кодексу, зареєстрованому в парламенті 26 грудня.

Згідно з документом, уряд пропонує встановити, що надання податкових пільг (звільнення від податку на прибуток) підприємствам, які реалізовують енергоефективні проекти, можливе тільки після схвалення такого проекту на рівні Кабінету міністрів України. При цьому, функції контролю над реалізацією таких проектів пропонується закріпити за Держагенством з енергоефективності і енергозбереження.