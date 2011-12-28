Нафта торгується різноспрямовано на новинах з Ірану

На світових торгах у середу, 28 грудня, ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку на новинах з Ірану та в очікуванні статданих із США.

Вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 08.50 вже зросла на 0,07 долара, або на 0,07% - до 101,41 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,12 долара, або на 0,11%, - до 109,15 долара за барель.

Напередодні перший віце-президент Ірану Мохаммад Реза Рахімі заявив, що Іран перекриє Ормузьку протоку - основний морський шлях для експорту газу і нафти з країн Перської затоки - якщо на експорт іранської нафти будуть накладені санкції. Обмеження на експорт енергоносіїв з Ірану можуть ввести країни Заходу як спосіб тиску на Тегеран, чия ядерна програма, на думку західних країн, недостатньо прозора.

Очікується, що Міністерство енергетики США опублікує дані по запасах нафти і нафтопродуктів в США. За прогнозами аналітиків, запаси нафти зменшилися на 0,8%, або на 2,5 мільйона барелів - до 321,1 мільйона барелів, повідомляє Bloomberg.