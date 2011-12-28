Спецрозслідування щодо імпорту нафтопродуктів припинено

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) припинила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензину марки А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, зрідженого газу, бітуму дорожнього, мастила) незалежно від країни походження і експорту без застосування спеціальних заходів.

Про це йдеться в повідомленні комісії, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Згідно з повідомленням, комісія дійшла висновку, що в період розслідування (2007 – 2010 рр.) імпорт до України окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензину марки А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, зрідженого газу, бітуму дорожнього, мастила), незалежно від країни походження, не здійснювався в таких обсягах і за таких умов, що завдавав чи загрожував завданням значної шкоди національному товаровиробникові аналогічного товару.

Також, у повідомленні сказано, що «національні інтереси не вимагають застосування до такого імпорту спеціальних заходів».

Рішення комісії набуває чинності з дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів до України.

У жовтні 2001 року комісія продовжила на 60 днів спеціальне розслідування.

Ініціатором спецрозслідування є Міненерговугілля за клопотанням українських НПЗ. Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництва.