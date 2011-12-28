НКРЕ зберегла «зелені» тарифи на січень на рівні грудня

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, (НКРЕ), зберегла відпускні тарифи на електроенергію, вироблювану з альтернативних джерел, на січень 2012 року на рівні грудня 2011 року.

Як повідомили УНІАН в комісії, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 28 грудня.

Зокрема, тариф на електроенергію, яку виробляють на вітроустановках, у січні 2012 р. складе до 122,77 коп. за кВт/год, електростанції на біопаливі - 134,46 коп. за кВт/год., на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) - 84,18 коп. за кВт/год, на сонячну енергію, яку виробляють установки, розташовані на землі, - 505,09 коп. за кВт/год.

Нагадаємо, на жовтень комісія встановлювала базовий мінімальний рівень "зелених" тарифів.

Довідка УНІАН. "Зелені" тарифи визначаються за формулою, у якій для кожного суб'єкта визначений коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії і характеристик енергогенеруючого устаткування.

Тарифи коригуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату затвердження роздрібних тарифів на електроенергію для енергопостачальних компаній на наступний місяць.