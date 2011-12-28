Олійник: небажання Росії переглянути договір щодо газу ставить під сумнів її заяви про партнерство

Газові домовленості 2009 року Росії і України мають бути переглянуті. А небажання Росії переглянути кабальний договір щодо газу 2009 року ставить під сумнів усі заяви Кремля про стратегічне партнерство з Україною, вважає народний депутат України, член Тимчасової слідчої комісії ВР з питань газових угод 2009 року Володимир ОЛІЙНИК (фракція Партії регіонів).

Як передають "Подробиці", під час круглого столу депутат сказав: "Чому стала можливою конструктивна співпраця Міноборони РФ і України у справі про повернення 405 мільйонів доларів? Тому що Росія зацікавлена в поверненні цього боргу, який завдав прямого збитку бюджету Росії. Нашою комісією були надані усі документи з цього питання, включаючи лист міністра оборони СЕРДЮКОВА з проханням про сприяння в поверненні цього боргу. І ми готові його повернути, але з офшорних рахунків Юлії ТИМОШЕНКО".

"Російські політики у приватних бесідах визнають: газова угода від 2009 року серйозно утискає інтереси України", - сказв він.

За словами депутата-"регіонала", "тактично сьогодні Росія в газовій суперечці виграє, але програє стратегічно. Я можу вас запевнити, що за Віктора ЯНУКОВИЧА ніколи на українській землі не з`являться НАТОвські бази, а Україна не підтримає ПРО. Нинішня ж політика Росії фактично підштовхує до влади опозиціонерів, які відкрито заявляють про вступ України до НАТО, за розміщення елементів ПРО на українській території і переходу до політики відкритої конфронтації".

З оцінкою характеру газових угод 2009 року погодився глава компанії "Неокін", відомий російський економіст Михайло ХАЗІН. На його думку, у справі Ю.ТИМОШЕНКО "куди більше економіки, ніж політики". За словами економіста, у 90-і роки ті, хто керували політикою і економікою, були переконані, що вони не несуть ніякої відповідальності за свої економічні афери.

Засудження країнами Євросоюзу і Росії вироку Ю.ТИМОШЕНКО, підкреслив М.ХАЗІН, викликано тим, що вона "уміло перевела чисто економічні злочини в політичне русло, прикривалася гучною риторикою про політичні переслідування опозиції". "Ю.ТИМОШЕНКО є сьогодні політична натура, яка відходить", - вважає російський експерт.

При цьому М.ХАЗІН визнав, що справа Ю.ТИМОШЕНКО стало віддзеркаленням розриву негласної угоди в українській еліті не чіпати один одного: "У жертву приносилися лише незначні фігури, а вище керівництво залишалося недоторканним".

М.ХАЗІНА підтримав В. ОЛЕЙНИК. Він підкреслив, що уперше на лаві підсудних опинився колишній прем`єр-міністр країни. Цей прецедент стане уроком і для чинної влади, оскільки позбавляє її імунітету від можливих судових переслідувань, вважає депутат.