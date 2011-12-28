НКРЕ підвищила граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетників

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з 1 січня збільшила граничні ціни на газ для промислових споживачів і бюджетних організацій на 3,75%, до 3 509 грн. за тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні у середу.

У розрахунку нового рівня граничних цін брали до уваги прогнозну ціну газу, котрий імпортує НАК "Нафтогаз України", на рівні 416 дол. за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, востаннє граничний рівень цін для цих категорій споживачів переглядав регулятор у вересні цього року, внаслідок чого з 1 жовтня гранична ціна на газ для них була підвищена на 11,85%, або на 358,5 грн. - до 3,382 тис. грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання).