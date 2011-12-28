«Газпром» не відмовиться від «Південного потоку» навіть у випадку домовленості щодо ГТС України

ВАТ "Газпром", навіть у разі досягнення домовленості щодо управління газотранспортною системою (ГТС) України, не відмовиться від проекту газопроводу "Південний потік".

Про це заявив заступник голови газового холдингу Олександр МЕДВЕДЄВ в середу журналістам, передає РІА "Новини".

У рамках газових переговорів Київ і Москва останнім часом обговорюють можливість створення СП з управління українською ГТС.

"Якщо навіть порахувати "Північний потік", "Південний потік", Nabucco, СПГ порахувати, все одно дефіцит (постачань газу в Європу - УНІАН) - 15-20 мільярдів кубометрів", - сказав О.МЕДВЕДЄВ, відповідаючи на питання, чи може "Газпром" відмовитися від проекту "Південний потік" у разі досягнення домовленостей зі створення СП з управління ГТС України.

Нагадаємо, минулого тижня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оцінив ситуацію в переговорах між Україною і Росією з перегляду газових угод як важку. Він також заявив, що Європа не виконує свої зобов'язання щодо України у рамках Європейської енергетичної хартії. За оцінкою Президента, фактично значущість української газотранспортної системи девальвує як політично, так і економічно, у той час, коли Росія будує газопроводи "Південний потік" і Nord Stream. При цьому, за його словами, об'єми прокачування газу в Європу не збільшуються.

Раніше в українських ЗМІ з'явилася неофіційна інформація, що в ході переговорів з Росією обговорюється варіант створення "Газпромом" і "Нафтогазом" двох спільних підприємств, одне з яких отримало б контроль над ГТС, друге - над внутрішніми українськими газорозподільними мережами.

У свою чергу глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив, що українська ГТС стане збитковою у разі щорічного прокачування російського газу в Європу на рівні менше 60 мільярдів кубометрів. У 2010 році українська ГТС прокачала в європейському напрямку 95,4 мільярда кубометрів російського газу - дві третини експорту "Газпрому" в далеке зарубіжжя. На транзиті цього об'єму чистий прибуток компанії "Нафтогаз України" склав 1,3 мільярда доларів. Керівництво України стурбоване планами Росії і країн ЄС почати будівництво газопроводу "Південний потік" і натомість пропонує вкласти кошти в модернізацію українських газопроводів.

Весною цього року О.МІЛЛЕР говорив, що одна третина газу по "Південному потоку", потужність якого складе 63 мільярди кубометрів і введення якого планується на грудень 2015 року, поставлятиметься за новими контрактами, а дві третини припадуть на "старий газ".

Україна веде з РФ тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку Київ вважає несправедливою, а самі контракти - "кабальними". Раніше Президент країни Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що ціна на російський газ для України не повинна перевищувати 250 доларів за тисячу кубометрів (у четвертому кварталі 2011 року Київ купує газ за ціною близько 400 доларів за тисячу кубометрів). Київ сподівався до кінця 2011 року завершити переговори, проте цього не сталося. У четвер, 22 грудня, парламент України прийняв бюджет на 2012 рік, у якому закладена середньорічна ціна газу у розмірі 416 доларів за тисячу кубів.

У п'ятницю, 23 грудня, міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і глава "Газпрому" О.МІЛЛЕР на зустрічі в Петербурзі домовилися провести новий раунд газових переговорів між Росією і Україною 15 січня 2012 року.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ "Газпром" реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - проект "Південний потік". Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди. У третьому кварталі 2011 року була завершена розробка зведеного техніко-економічного обгрунтування "Південного потоку", що об'єднало в собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу по території країн Південної і Центральної Європи. У зведеному ТЕО представлені: основні технічні рішення за проектом з обгрунтуванням їх здійсненності, оцінка екологічної безпеки і заходи з довкілля охорони, оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних і експлуатаційних витрат.

Передбачається, що газопровід складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярда кубометрів кожна, перша має бути введена в експлуатацію у грудні 2015 року, вивід на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року. Початок будівництва заплановано на 2013 рік. Орієнтовна вартість створення газопроводу "Південний потік" складає 15,5 мільярда євро, 10 мільярдів з яких доводиться на морську ділянку, а 5,5 мільярда - на сухопутну.

Проект "Південний потік" реалізується з метою диверсифікації маршрутів постачань природного газу європейським споживачам. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

"Газпром", Eni, Wintershall Holding GmbH і EDF 16 вересня підписали угоду акціонерів морської ділянки проекту "Південний потік". Відповідно до документу частки в морській ділянці проекту "Південний потік" розподілилися таким чином: "Газпром" - 50%, Eni - 20%, Wintershall Holding і EDF - по 15%.