Росія домовилася з Туреччиною про продовження контрактів на постачання газу до 2021 та 2025 року

Росія домовилася з Туреччиною про продовження двох довгострокових контрактів на постачання газу до 2021 і 2025 року відповідно.

Про це сказав прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН на зустрічі з міністром енергетики і природних ресурсів Туреччини Танером ЙИЛДИЗОМ, передає РІА "Новини".

"Ми домовилися щодо довгострокових контрактів на постачання газу в Туреччину до 2021 і 2025 року", - сказав В. ПУТІН.

Нагадаємо, ТОВ "Газпромекспорт" і турецька держкомпанія Botas мають контракти на купівлю-продаж природного газу з Росії від 15 грудня 1997 року і 18 лютого 1998 року. Напередодні "Газпром" повідомляв, що узгодив з Туреччиною основні комерційні умови постачань російського газу в республіку у 2012 році.