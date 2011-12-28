З січня подорожчає газ для промспоживачів і бюджетників

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з 1 січня збільшила граничні ціни на газ для промислових споживачів і бюджетних організацій на 3,75%, до 3 509 гривень за тисячу кубічних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні в середу.

При розрахунку нового рівня граничних цін бралася до уваги прогнозна ціна газу, імпортованого НАК «Нафтогаз України», на рівні 416 дол. за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, востаннє граничний рівень цін для цих категорій споживачів переглядався регулятором у вересні цього року, внаслідок чого з 1 жовтня гранична ціна на газ для них була підвищена на 11,85%, або на 358,5 грн. - до 3,382 тис. грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування й постачання).