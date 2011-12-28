Росія отримала від Туреччини дозвіл на будівництво «Південного потоку»

Росія досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу "Південний потік", повідомляє Reuters з посиланням на турецьких офіційних осіб.

За даними агентства, угода була підписана у вівторок в Анкарі на зустрічі міністра енергетики і природних ресурсів Туреччини Танера ЙИЛДИЗА і глави російського газового монополіста ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА.

Відповідний меморандум планується підписати в середу у Москві.

"Підписи з деяких питань будуть поставлені сьогодні, у тому числі під меморандумом, що дозволяє будівництво "Південного потоку", - сказав чиновник.

"Газпром" у вівторок повідомив, що узгодив з Туреччиною основні комерційні умови постачань російського газу в республіку у 2012 році.

За інформацією "Газпрому", О.МИЛЛЕР і Т. ЙИЛДИЗ відзначили успішну експлуатацію газопроводу "Блакитний потік". Турецька сторона високо оцінила готовність "Газпрому" у разі потреби оперативно покривати дефіцит газу місцевих споживачів, поставляючи додаткові об'єми по цьому маршруту, передає РІА Новини.

Проте, Туреччина досі не видала дозволу на прокладення у своїх водах газопроводу "Південний потік", початок будівництва якого призначено на 2013 рік.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" припускає будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря з Росії в країни Південної і Центральної Європи. Передбачається, що він складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярда кубометрів кожна. Перша має бути введена в експлуатацію у грудні 2015 року, виведення газопроводу на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року. Орієнтовна вартість створення "Південного потоку" складає 15,5 мільярда євро, з яких 10 мільярдів припадає на морську ділянку, а 5,5 мільярда - на сухопутну.

Російсько-турецька співпраця у газовій сфері почалася у 1984 році, коли уряди Туреччини і СРСР підписали угоду про постачання природного газу в республіку. У 2010 році "Газпром" експортував в Туреччину 18 мільярдів кубометрів природного газу, який надходив по двох напрямакх - Трансбалканському газопроводу і газопроводу "Блакитний потік". Туреччина є другою країною за об'ємами закупівлі російського газу після Німеччини.

Газопровід "Блакитний потік" доповнює газотранспортний коридор з Росії в Туреччину через територію України, Молдавії, Румунії і Болгарії. "Блакитний потік" істотно підвищує надійність постачань газу в Туреччину і робить значний внесок у розвиток газового ринку країни.