Параметри «Південного потоку» тепер залежать лише від переговорів з Україною – Міллер

Параметри реалізації проекту будівництва газопроводу "Південний потік" після отримання дозволу на будівництво від Туреччини залежать тільки від результатів переговорів з пакетної угоди в газовій сфері з Україною.

Про це заявив у середу журналістам голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА «Новини».

Відповідаючи на питання, чи змінилося щось у плані прив`язки проекту "Південний потік" до України, про яку він говорив кілька днів тому, О.МІЛЛЕР сказав: "Так, "Південний потік" завжди був прив`язаний до України, а після отримання дозволу на будівництво він прив`язаний ще сильніше".

До отримання дозволу на будівництво від Туреччини Україна могла розраховувати на те, що проект не відбудеться, але тепер ніяких обмежень на його реалізацію немає. Таким чином, від того, чи зможе Україна запропонувати "Газпрому" цікаві умови для співпраці, залежить майбутній об`єм транзиту газу через її територію.

Між тим, раніше у середу заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що холдинг навіть у разі досягнення домовленості з управління газотранспортною системою (ГТС) України не відмовиться від "Південного потоку".

Нагадаємо, у рамках газових переговорів Москва і Київ останнім часом обговорюють можливість створення "Газпромом" і "Нафтогазом" двох спільних підприємств, одне з яких отримало б контроль над ГТС України, а друге - над внутрішніми українськими газорозподільними мережами.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ раніше заявляв, що значущість української ГТС фактично девальвує як політично, так і економічно, - Росія будує газопроводи "Південний потік" і "Північний потік", а об`єми прокачування газу в Європу при цьому не збільшуються.

У свою чергу, глава адміністрації президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН говорив, що українська ГТС стане збитковою у разі щорічного прокачування російського газу в Європу на рівні менше 60 мільярдів кубометрів. У 2010 році українська ГТС прокачала в європейському напрямі 95,4 мільярда кубометрів російського газу - дві третини експорту "Газпрому" в далеке зарубіжжя. На транзиті цього об`єму чистий прибуток "Нафтогазу України" склав 1,3 мільярда доларів.

Керівництво України і раніше висловлювало стурбованість планами Росії і країн ЄС почати будівництво "Південного потоку" і натомість пропонувало вкласти кошти в модернізацію українських газопроводів.

Навесні цього року О.МІЛЛЕР говорив, що одна третина газу по "Південному потоку", потужність якого складе 63 мільярди кубометрів, а введення планується на грудень 2015 року, поставлятиметься за новими контрактами, а дві третини - "старий" газ.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" реалізується з метою диверсифікації маршрутів постачань природного газу європейським споживачам. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

"Газпром", Eni, Wintershall Holding GmbH і EDF 16 вересня підписали угоду акціонерів морської ділянки проекту "Південний потік". Відповідно до документу частки в морській ділянці проекту "Південний потік" розподілилися таким чином: "Газпром" - 50%, Eni - 20%, Wintershall Holding і EDF - по 15%.

Для реалізації сухопутної частини проекту Росія підписала міжурядові угоди з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією.

У третьому кварталі 2011 року була завершена розробка зведеного техніко-економічного обгрунтування "Південного потоку", що об`єднало в собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу по території країн Південної і Центральної Європи. У зведеному ТЕО представлені: основні технічні рішення за проектом з обгрунтуванням їх здійсненності, оцінка екологічної безпеки і заходи з довкілля охорони, оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних і експлуатаційних витрат.

Передбачається, що газопровід складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярда кубометрів кожна, перша має бути введена в експлуатацію у грудні 2015 року, вивід на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року. Початок будівництва заплановано на 2013 рік. Орієнтовна вартість створення газопроводу "Південний потік" складає 15,5 мільярда євро, 10 мільярдів з яких доводиться на морську ділянку, а 5,5 мільярда - на сухопутну..