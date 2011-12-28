ДТЕК експортуватиме електроенергію EDF і CEZ

Компанія енергохолдингу ТОВ «ДТЕК Пауер Трейд» підписала контракти на експортні поставки електроенергії в 2012 році з європейськими енерготрейдерами, що входять до складу французької компанії EDF і чеської CEZ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі холдингу.

Згідно з повідомленням, угоди регламентують системні поставки української електроенергії в Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію. Вони будуть здійснюватися в рамках домовленостей з локальними партнерами - EDF Trading і CEZ Slovensko. Обсяг майбутніх поставок не розголошується.

Як повідомляв УНІАН, на річному аукціоні «Укренерго», що входить до складу ДТЕК «Східенерго», придбала право доступу в 2012 році до 545 МВт пропускної спроможності в напрямку Словаччини, Румунії, Угорщини, 235 МВт в напрямку Польщі і 650 МВт в напрямку Білорусі. У свою чергу «ДТЕК Пауер Трейд» придбав право доступу в 2012 році до 700 МВт в напрямку Молдови.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах в оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

У 2011 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ДПЗД «Укрінтеренерго» - білоруський напрям.