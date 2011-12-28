Тариф на транспортування газу споживачам України з січня збільшиться на 1,1%

Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила загальний тариф на транспортування природного газу трубопровідним транспортом для споживачів України на 1,1% – до 305,6 грн./тис. куб. м (без ПДВ) з 1 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у середу, 28 грудня.

Середній розрахунковий тариф на транспортування газу магістральними трубопроводами для ДК «Укртрансгаз» з 1 січня зросте на 2,6% – до 106,9 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ), для ДАТ «Чорноморнафтогаз» – на 1,5% – до 80 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Середньозважений тариф на транспортування газу розподільними трубопроводами збільшено на 0,3% - до 198,1 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Тариф на транспортування газу для споживачів, газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, зросте на 1,1% - до 265,1 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

НКРЕ також знизила середньозважений тариф на поставку природного газу на 9,9% до 43,7 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Під час коригування тарифів враховувалося підвищення вартості технологічного газу, що використовується газотранспортуючими і газопостачальними компаніями, на 3,7% з січня. Також у тарифах на поставку газу враховано витрати газопостачальних компаній на установку приладів комерційного обліку газу.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ востаннє переглядала розмір загального тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами наприкінці вересня поточного року. З 1 жовтня 2011 року його було підвищено на 6,1% - до 302,3 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Загальний тариф на транспортування природного газу є сумою середнього розрахункового тарифу на транспортування газу магістральними трубопроводами і середнього розрахункового тарифу на транспортування газу розподільними трубопроводами.