В Україні завершили будівництво найбільшої в світі сонячної електростанції

Австрійська компанія Activ Solar завершила будівництво в Криму останньої п`ятої 20-мегаватної черги сонячного парку "Перово", в результаті чого його сумарна встановлена потужність зросла до рекордних 100 МВт, повідомила компанія в прес-релізі в середу.

Activ Solar виступила девелопером цього проекту.

"Перово" у складі п`яти черг, згідно з відкритими джерелами, став найбільшим чинним фотоелектричним парком у світі за показником встановленої потужності. За ним йдуть канадська електростанція Sarnia (97 МВт), італійська Montalto di Castro (84,2 МВт) і німецька Finsterwalde (80,7 МВт).

Замикає світову п`ятірку найбільших фотоелектричних парків інший проект Activ Solar у Криму - 80-мегаватна електростанція "Охотникове", інстальована девелопером цього року в Сакському районі півострова, наголошують у релізі. Парк "Охотникове" на даний момент є найпотужнішим у Центральній та Східній Європі.

"Завершення проекту "Перово" є величезним досягненням для Activ Solar, оскільки, будучи найбільшим реалізованим проектом на сьогоднішній день, він є доказом наших організаційних та виконавчих можливостей в складному глобальному економічному середовищі. Ми пишаємося якістю виконаної роботи і прагненням нашої команди досягати успішного результату протягом короткого періоду часу", - сказав генеральний директор Activ Solar Каве ЕРТЕФАЯ.

Встановлена потужність "Перово" еквівалента піковим навантаженням в енергосистемі розташованого поруч Сімферополя, тобто електростанція в світлий час доби може виробляти стільки ж електроенергії, скільки споживає місто в період максимальних навантажень, що значно підвищить надійність та якість електропостачання всього регіону, відзначили в компанії.

Інсталяція з 440 тис. наземних фотоелектричних (PV) модулів на площі у понад 200 га буде щорічно виробляти 132,5 млн. кВт-год екологічно чистої електроенергії. Робота парку "Перово", за даними Activ Solar, також дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 105 тисяч тонн на рік.

Парк "Перово" побудували в рекордні терміни - за сім місяців. Реалізація цього проекту дозволила створити понад 800 нових робочих місць для місцевого населення на період будівництва, уточнили в компанії.

Довідка УНІАН. Activ Solar реалізує масштабні проекти будівництва сонячних електростанцій на півдні України з 2010 року. Офіси девелопера, штаб-квартира якого розташована у Відні (Австрія), в даний час працюють у Києві, Сімферополі та Одесі.

Наприкінці минулого року компанія почала реалізацію пілотного проекту - будівництво геліоелектростанції "Джерельне" на 7,5 МВт у Криму, а завершила його на початку нинішнього року.

Activ Solar також володіє АТ "Завод напівпровідників" (Запоріжжя), яке виробляє полікристалічний кремній, базову сировину для геліоенергетики і напівпровідникової промисловості.