«Енергоатом» почав виробництво комплектуючих для ТВЗ

Відокремлений підрозділ НАЕК «Енергоатом» «Атоменергомаш» випустило першу дослідну партію комплектуючих виробів - голівок і хвостовиків для тепловиділяючих збірок (ТВЗ) виробництва ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південно-Української АЕС.

Згідно з повідомленням, два комплекти зразків випущені на ремонтно-механічному заводі (РМЗ) «Атоменергомашу», створеному на базі інструментального виробництва Південно-Української АЕС.

Випуск дослідних зразків здійснено в рамках чергового етапу кваліфікації виробництва. 27 грудня фахівці паливної компанії «ТВЕЛ» підтвердили, що зразки відповідають вимогам системи якості. Крім того, Державний центр регулювання якості поставок і послуг видав РМЗ сертифікат, що підтверджує здатність підприємства випускати комплектуючі ТВЗ.

У I кварталі 2012 року завод планує пройти завершальний етап кваліфікації виробництва, випустивши дослідну партію в складі чотирьох комплектів головок і хвостовиків, які будуть передані «ТВЕЛу» для подальшої комплектації і випробування.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ц.р. «Атоменергомаш» завершив монтаж і ввів в експлуатацію лінію з виробництва комплектуючих для паливних збірок на базі ремонтно-механічного заводу при Південно-Українській АЕС.

Довідка УНІАН. На виробництво ядерного палива для АЕС України необхідно приблизно 500-600 комплектуючих на рік. Передбачається, що всі вони в майбутньому будуть виготовлятися на майданчику РМЗ ВП «Атоменергомаш» і поставлятися у ВАТ «ТВЕЛ» для використання під час фабрикації ядерного палива, яке в рамках контракту буде надходити на вітчизняні атомні станції.