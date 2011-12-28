ООН проголосила 2012 міжнародним роком сталої енергетики

Генеральна Асамблея ООН на знак визнання важливості енергетики для сталого розвитку проголосила 2012 Міжнародним роком сталої енергетики для всіх.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації, з посиланням на відповідне рішення, прийняте під час 65-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Асамблея рекомендувала всім державам-членам, системі ООН скористатися проведенням року для підвищення рівня обізнаності про важливість вирішення питань, пов`язаних з охопленням всіх сучасним енергопостачанням, доступом до недорогих енергоресурсів, енергоефективністю та екологічністю джерел енергії та енерговикористання.

За даними ООН, сьогодні 1,4 мільярда людей все ще не мають доступу до сучасних джерел енергії. У зв`язку з цим Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун виступив з ініціативою «Стала енергетика для всіх». Вона передбачає вирішення до 2030 року трьох взаємозалежних завдань: забезпечення загального доступу до сучасних енергетичних послуг; зниження інтенсивності світового енергоспоживання на 40%; збільшення частки поновлюваних джерел енергії у світі до 30%.

Просування сталого енергетичного розвитку вкрай важливе для ліквідації бідності, захисту здоров`я населення, забезпечення доступу до освіти, створення робочих місць і просування економічного розвитку загалом.

Конференція зі сталого розвитку («Ріо 2012»), яка пройде наступного року в Бразилії, стане гарною можливість мобілізувати підтримку розвитку екологічно чистих джерел енергії, доступних для всіх, наголошують у повідомленні організації.