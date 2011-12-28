«Нафтогаз» повністю сплатив «Газпрому» за листопадові постачання газу

НАК «Нафтогаз України» повністю сплатив російському «Газпрому» за листопадові постачання газу.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на управління інформації російського холдингу.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» 7 грудня частково розплатився з російським «Газпромом» у рублях за газ, поставлений у листопаді.

Тоді з 972,21 млрд. дол., які необхідно було сплатити, компанія переказала «Газпрому» 210 млн. дол. і 7,2 млрд. рублів.

Згідно з доповненням до чинних контрактів, підписаних 5 грудня 2011 року, НАК «Нафтогаз України» має право проводити розрахунки за імпортований природний газ у рублях і доларах у пропорції, яка її підходить, до 28-го числа наступного за звітним місяця.

Ціна природного газу для України в четвертому кварталі 2011 року становить близько 400 дол. за тисячу кубометрів.