Новий склад ВР розірве договір про газовий консорціум з Росією - Яценюк

Лідер партії "Фронт Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що у разі підписання угоди про газотранспортний консорціум з Росією, новий склад Верховної Ради України розірве цей договір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це політик заявив сьогодні в ефірі ТВі.

"Якщо Україна підпише з Росією газотранспортний консорціум, то він проіснує рівно до того, як буде сформована нова Верховна Рада. Ми розірвемо двосторонню угоду з нашими російськими партнерами про газотранспортний консорціум, і тут дискусії не буде ніякої", – сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, таким чином Україні буде повертати у свою власність свої національні активи.