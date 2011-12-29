Новий склад ВР розірве договір про газовий консорціум з Росією - Яценюк
09:41, 29 грудня 2011Енергетика
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Лідер партії "Фронт Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що у разі підписання угоди про газотранспортний консорціум з Росією, новий склад Верховної Ради України розірве цей договір.
Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це політик заявив сьогодні в ефірі ТВі.
"Якщо Україна підпише з Росією газотранспортний консорціум, то він проіснує рівно до того, як буде сформована нова Верховна Рада. Ми розірвемо двосторонню угоду з нашими російськими партнерами про газотранспортний консорціум, і тут дискусії не буде ніякої", – сказав А.ЯЦЕНЮК.
За його словами, таким чином Україні буде повертати у свою власність свої національні активи.
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