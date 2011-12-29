Нафта торгується різноспрямовано. Ринок в очікуванні даних зі США

На світових торгах у четвер, 29 грудня, ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку на тлі побоювань за єврозону, а також в очікуванні статданих із США.

Зокрема, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,08 долара, або на 0,08% - до 99,44 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,13 долара, або на 0,12%, - до 107,43 долара за барель.

Негативний вплив на світові ринки зробило повідомлення ЄЦБ про рекордний обсяг депозитів банків єврозони, який за тиждень, що завершився 23 грудня, виріс на 214,1 мільярда євро - до 879 мільярда євро. Як вважають аналітики, це може свідчити про проблему з ліквідністю європейських фінансових організацій, повідомляє Bloomberg.

Міністерство енергетики США перенесло дату публікації даних по запасах нафти і нафтопродуктів в США на четвер у зв`язку з тим, що понеділок був вихідним днем. Напередодні Американський інститут нафти (API) повідомив, що очікує збільшення запасів нафти до 554 мільйонів барелів.