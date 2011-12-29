Росія з 1 січня знизить мито на експорт нафти

Експортне мито на нафту з РФ із 1 січня 2012 року знизиться на 9,1 долара, або на 2,2% - до 397,5 дол. за тонну з 406,6 дол. за тонну в грудні.

Відповідну постанову уряду РФ опубліковано в "Российской газете", передає РІА “Новости”.

Пільгове експортне мито на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру й Північного Каспію з 1 січня знизиться на 6,8 долара - до 194,1 долара за тонну з 200,9 долара за тонну в грудні.

Уніфікована ставка експортного мита на нафтопродукти в січні становитиме 262,3 долара проти 268,3 долара за тонну в грудні, підвищене експортне мито на бензин - 357,7 долара проти грудневих 365,9 долара за тонну.

Мито на пропан, бутан, етилен, пропилен, бутилен і бутадієн та інші скраплені гази становитиме з 1 січня 201 долар за тонну.

Система розрахунку експортних мит на нафту й нафтопродукти "60-66" введена в РФ із 1 жовтня 2011 року. Нова формула розрахунку мита на нафту враховує не 65% від різниці між ціною моніторингу й ціною нафти в 182,5 долара за тонну, а 60%. Ставки мит на світлі та темні нафтопродукти уніфіковані на рівні 66% від мита на нафту, при цьому зберігається підвищений рівень мита на експорт бензину - 90% від мита на нафту. З 2015 року ставки експортних мит на темні нафтопродукти будуть підвищені до рівня мита на сиру нафту.