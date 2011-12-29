«Газпром» найближчим часом розпочне розробку ТЕО третьої і четвертої ниток «Північного потоку»

ВАТ "Газпром" найближчими місяцями розпочне розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) по третій і четвертій нитках газопроводу "Північний потік".

Про це повідомив голова концерну Олексій МІЛЛЕР, передає РІА "Новости".

"У 2012 році ми запустимо другу вітку "Північного потоку". З іноземними партнерами ми вже розпочали попередні переговори з подальшого розвитку. Найближчими місяцями розпочнемо розробку ТЕО по третій і четвертій нитках. Це дозволить довести сумарний експорт по "Північному потоку" до 110 мільярдів кубометрів газу на рік", - сказав О.МІЛЛЕР на церемонії підписання угоди про співпрацю з адміністрацією Петербургу.

Як повідомляв УНІАН, перша черга газопроводу "Північний потік", який з`єднав Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, потужністю 27,5 мільярда кубометрів на рік була запущена 8 листопада п.р. Запуск другої черги, після якого потужність трубопроводу подвоїться, заплановано на жовтень 2012 року.

Передбачається, що у 2012 році по першій нитці "Північного потоку" буде транспортовано до 27,5 мільярдів кубометрів відповідно до технічних можливостей.

Акціонерами оператора проекту - компанії Nord Stream AG - є російський "Газпром" (51%), німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і голландська Gasunie (по 9%).