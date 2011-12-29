У Києві через аварію без тепла залишаються майже 260 житлових будинків

У Києві через аварію на тепломагістралі без тепла залишаються майже 260 житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київенерго», минулої ночі ремонтні бригади ПАТ «Київенерго» локалізували пошкодження тепломагістралі №4 від ТЕЦ-5 діаметром 1200 мм. Пошкодження було виявлене 28 грудня о 22.49. Причина пошкодження – зношеність теплопроводу через довготривалу експлуатацію – 36 років (був прокладений у 1975 році).

У зв’язку з пошкодженням тимчасово погіршилося теплопостачання 1859 споживачів Шевченківського, Голосіївського та Солом’янського районів: 1048 житлових будинків, 668 відомчих будівель, 60 лікувальних закладів, 43 дитячих садочки і 40 шкіл.

Локалізувавши пошкоджену ділянку тепломагістралі, фахівці компанії оперативно відновили теплопостачання більшості споживачів за резервними схемами. Таким чином, станом на 10.00 29 грудня 1465 споживачів мікрорайонів «Відрадний», «Чоколівка» та вздовж проспекту Перемоги вже отримують тепло. Ще 394 споживача, в тому числі 258 житлових будинків у мікрорайонах «Теремки-1», «Теремки-2» і вздовж проспекту 40-річчя Жовтня, отримають тепло до кінця дня.

Одночасно із підключенням споживачів до резервних схем теплопостачання фахівці компанії продовжуватимуть ліквідацію пошкодження у цілодобовому режимі.

Загалом висока зношеність столичних мереж щоденно спричиняє виникнення близько 20 пошкоджень, які фахівці «Київенерго» ліквідовують упродовж доби.