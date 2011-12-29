Київрада ухвалила програму модернізації теплоенергетики столиці

Київрада ухвалила «Регіональну програму модернізації комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання Києва на 2011-2015 роки».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як заявив начальник Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження В’ячеслав ЛІСОВИК, затверджена програма дозволить комплексно вирішити проблеми систем теплопостачання міста.

«Вирішення існуючих проблем системи теплопостачання столиці потребує комплексного підходу до впровадження енергозберігаючих та екологічно ефективних технологій. А постачання і споживання усіх видів енергоносіїв не лише забезпечить скорочення витрат первинних енергоносіїв, а й зменшить собівартість виробленої енергії та екологічне забруднення міста», – сказав В.ЛІСОВИК.

Зокрема, програмою передбачено заміну старих малоефективних котлів на нові з ККД не нижче 93%, застарілих пальників на сучасні з відповідною автоматизацією процесів спалювання природного газу в котлах та заміну теплових мереж на попередньоізольовані.

Крім того, буде встановлено утилізатори тепла та теплові насоси, оптимізовано теплопостачання із закриттям низькоефективних котелень та переключенням навантаження на інші котельні.

Також планується встановлення приладів обліку теплової енергії на котельнях, енергоекономічних насосів та сучасних приладів і систем діагностики на об’єктах комунальної теплоенергетики.

Упродовж кількох наступних років профільне управління також планує поступово ліквідувати центральні теплові пункти та у кожному будинку встановити автоматизовані індивідуальні.

Більше того, програмою передбачено проведення робіт із термосанації будівель житлово-комунального фонду та зменшення витрат, пов’язаних із порушенням термоізоляції будівель.

За словами В.ЛІСОВИКА, реалізація заходів програми дозволить підвищити економічну та енергетичну ефективність і надійність функціонування комунальної теплоенергетики в цілому.

«Ми зменшимо ступінь ризику виникнення аварійних ситуацій у системах теплопостачання та на інженерних спорудах, підвищимо якість надання послуг із централізованого опалення і постачання гарячої води. Крім того, ми плануємо оснастити житловий фонд засобами обліку і регулювання теплової енергії та поступово перейти на проведення розрахунків за реально спожиту теплову енергію», – зауважив В.ЛІСОВИК і додав, що затвердження зазначеної програми сприятиме умовам для залучення інвестицій у галузь комунальної теплоенергетики.