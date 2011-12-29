«Київенерго» Ахметова домовилося з ОСББ

Керівники ОСББ та ЖБК, які заявили про бажання припинити дію договорів купівлі-продажу теплової енергії з «Київенерго» з 1 січня 2012 року, відмовилися від таких планів. Про це вони заявили 27 грудня на зустрічі з генеральним директором ПАТ «Київенерго» Едуардом Соколовським, інформує прес-служба столичної енергокомпанії.

«Щоб не допустити припинення постачання тепла мешканцям, керівники ОСББ та ЖБК погодилися відкликати свої листи і продовжити дії існуючих договорів», - йдеться в повідомленні. Представники ОСББ відзначили, що насправді не зацікавлені в розірванні договорів з «Київенерго». Причиною написання листа з пропозицією компанії перейти на прямі відносини з власниками квартир стала невтішна ситуація з різницею в нарахуванні плати за гаряче водопостачання. «Прикро, що і споживачі, і постачальники тепла стали заручниками недосконалого законодавства, яке не дає відповіді на багато питань щодо правовідносин у сфері комунальних послуг. Вирішувати їх сторони можуть тільки спільними зусиллями шляхом конструктивного діалогу і підготовки законодавчих ініціатив з подальшим лобіюванням їх прийняття», - зазначив Е.Соколовський. На думку експертів, потребують вдосконалення принципи нарахування плати за гаряче водопостачання, які призводять до різниці в тарифах. Вимагають врегулювання проблеми визначення виконавця послуг з центрального опалення (ЦО) і гарячого водопостачання (ГВП) в житловому фонді, компенсації для «Київенерго» різниці між собівартістю виробництва тепла і діючими тарифами на нього, застосування до ОСББ і ЖБК штрафних санкцій без законодавчо врегульованих джерел погашення. «Київенерго» буде інформувати ОСББ та ЖБК на всіх етапах пілотного проекту з виконання функцій виконавця послуг з ЦО і ГВП, який розпочато в квітні 2011 року в мікрорайонах котелень «Провулок Деміївський, 3» і «Вул. Китаївська, 22» в Голосіївському районі. На сьогоднішній день компанія виконала всі необхідні технічні, а також більшість юридичних вимог, щоб стати виконавцем відповідних послуг. У «Київенерго» в жовтні 2011 року створено Раду ОСББ, який займеться, зокрема, розробкою пропозицій щодо можливої зміни договірних відносин. Станом на 1 грудня 2011 року компанія уклала договори на постачання теплової енергії з 1067 ОСББ та ЖБК.

Як повідомлялося, представники декількох ОСББ 22 грудня написали лист Ринату Ахметову щодо можливості «Київенерго» відключити їм гарячу воду у випадку розриву в односторонньому порядку договорів на поставку тепла. У «Київенерго» пояснили, що не мають права поставляти тепло ОСББ та ЖБК без відповідних правових підстав, а для укладання прямих договорів зі споживачами у компанії немає юридичної бази. 71,82% «Київенерго» належить компанії ДТЕК групи СКМ Ріната Ахметова.