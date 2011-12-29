«Вугілля України» залучило в "Укрексімбанку" кредитні лінії на 1 млрд. грн.

Державне підприємство «Вугілля України» залучило в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» («Укрексімбанк») 2 кредитні лінії в розмірі 500 млн. грн. кожна.

Про це сказано в повідомленні про підсумки відповідних відкритих торгів, оприлюдненому держпідприємством на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, за умовами договору, підписаного 23 грудня, лінії залучаються на рік під 21,25% річних. Вартість послуг банку за кожною лінією складе 106,25 млн. грн. (з ПДВ).

Метою залучення позикових коштів у тендерній документації зазначено поповнення обігових коштів і рефінансування заборгованості.

Кредит залучається під заставу майнових прав за договорами поставки вугілля.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. «Вугілля України» вже залучав у "Укрексімбанку" кредитні кошти на загальну суму 1 млрд. грн. під 18% річних.

Крім того, в листопаді підприємство залучило у "Промінвестбанку" лінію в розмірі 500 млн. грн. під 19,5%.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором гуртового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що знаходяться в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.

На 1 жовтня 2010 року активи банку становили 68,978 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 51,963 млрд. грн., зобов`язання - 51,543 млрд. грн., статутний капітал - 16,394 млрд. грн., власний капітал -17,435 млрд. грн.

За підсумками січня-вересня 2010 року прибуток «Укрексімбанку» склав 34,753 млн. грн.