НКРЕ підвищила роздрібні тарифи енергопостачальних компаній на 3,15%

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечувальних компаній на січень в середньому на 3,15% порівняно з чинними у грудні.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідне рішення регулятора від 23 грудня 2011 року.

Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги у січні виросте на 4% - до 69,81 коп. за кВт/год (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 2,3% - до 89,62 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році роздрібні тарифи на електроенергію в Україні виросли для споживачів першого класу напруги на 16,7% - з 57,47 коп. за кВт/год в січні до 67,1 коп. за кВт/год у грудні, для споживачів другого класу - на 21,6% - з 72,03 коп. за кВт/год в січні до 87,62 коп. за кВт/год у грудні.