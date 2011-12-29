«Укрнафта» планує у 2012 році інвестувати у буріння не менше 425 млн. грн.

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ПАТ "Укрнафта" планує у 2012 році інвестувати у буріння не менше 425,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні сказано, що компанія завершила роботу над планом капітальних інвестицій у видобуток нафти і газу на 2012 рік.

Метою плану є стабілізація показників видобутку у 2012 році і створення основи для росту виробництва в подальші роки за рахунок застосування сучасних управлінських підходів і технологій розробки родовищ. Разом з цим буде підвищена дисципліна у розподілі інвестиційних ресурсів.

У плані інвестицій на 2012 рік зроблено акцент на активнішому використанні таких сучасних технологій як горизонтальне буріння, гідророзрив пласта (ГРП), 3D-сейсміка, а також заходів, спрямованих на оптимізацію розробки родовищ компанії.

Компанія зазначає, що у 2012 році почне реалізацію не менше 16 проектів нових нафтових свердловин, включаючи 9 горизонтальних. Реалізація плану також дозволить підтримати показники видобутку газу за рахунок реалізації ряду проектів газоконденсатних свердловин і додаткових об'ємів попутного газу, який буде видобуто з нових нафтових свердловин. Своєчасність реалізації програми буріння залежатиме від термінів завершення процедур землевідведення (відповідну роботу вже веде компанія).

У той же час у 2012 році "Укрнафта" планує здійснити понад 80 операцій ГРП на нафтових свердловинах порівняно з 46 у 2011 р. Велика частина програми ГРП буде здійснена із залученням власного устаткування компанії; для проведення потужних ГРП залучатимуть міжнародних підрядників. Ряд операцій ГРП передбачається провести на газових і газоконденсатних свердловинах. Також передбачено вкладення коштів у модернізацію флоту ГРП "Укрнафти", що дозволить привести операційні характеристики цього устаткування у відповідність з вимогами нової робочої програми ГРП.

Крім того, компанія бачить істотний потенціал нарощування видобутку за рахунок оптимізації управління наявними активами. План на 2012 р. включає заходи, спрямовані на підвищення якості капітальних ремонтів свердловин і скорочення їх термінів, оптимізацію використання систем механізованого видобутку і заводнювання.

Компанія також планує істотно збільшити вкладення в 3D-сейсморозвідку: у 2012 р. передбачається здійснити відповідні роботи на дев'яти родовищах. Наявність даних 3D-сейсміки критично важлива для розуміння геології активів "Укрнафти". Заплановані інвестиції у сфері геології і геофізики також включають придбання сучасного програмного забезпечення для моделювання нафтогазоносних колекторів.

Також у 2012 році компанія має намір модернізувати, як мінімум, дві наявні важкі бурові установки "Уралмаш-3Д". Для будівництва нових свердловин на неглибоких родовищах планується задіювати сучасну мобільну бурову установку. План капітальних інвестицій у виробництво на 2012 рік також включає 52 проекти капітального будівництва, реалізація яких потрібна для підтримки операційної діяльності "Укрнафти".

Нині "Укрнафта" розглядає можливі варіанти залучення технологічних і фінансових партнерів для максимально ефективної реалізації деяких з вищеперелічених проектів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафт і газового конденсату від загального об'єму видобутку в країні.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".

У 2010 році "Укрнафта" збільшила чистий прибуток у 7 разів порівняно з 2009 роком – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.