НКРЕ зберегла на 2012 рік ціну на газ власного видобутку для трьох компаній

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), зберегла на 2012 рік ціну реалізації газу власного видобутку для ПАТ "Укрнафта", ДК "Укргазвидобування" і ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на позачерговому засіданні у четвер.

Згідно з рішенням, зокрема, ціна газу власного видобутку для "Укрнафти" складе 458 грн. за тис. куб. м (без ПДВ), для "Укргазвидобування" - 350 грн. за тис. куб. м (без ПДВ), для "Чорноморнафтогазу" - 456 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, востаннє ціна реалізації газу власного видобутку для вказаних компаній переглядалася в липні 2010 року. Тоді ціна реалізації газу власного видобутку для "Укрнафти" виросла у 2,2 разу - до 458 грн. за тис. куб. м (без ПДВ), для "Укргазвидобування" - в 1,8 разу, до 350 грн. за тис. куб. м (без ПДВ), для "Чорноморнафтогазу" - в 1,6 разу, до 456 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Газ власного видобутку реалізують для потреб населення.