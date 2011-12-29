«Голден Деррік» придбала ліцензію на розробку нафтогазової площі в Полтавській області

ТОВ "Голден Деррік" (м. Київ) придбало на першому у 2011 році аукціоні, проведеному Державною службою геології і надр України, спеціальний дозвіл (ліцензію) на геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислову розробку нафтогазової площі Морозівська (Полтавська обл.) за 1,812 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби геології і надр України.

Зазначено, що усього на аукціон було запропоновано 14 ділянок. Два об'єкти були зняті з торгів через недостатню кількість заявників, ще два - через відсутність заявників. В аукціоні взяли участь 22 компанії.

За результатами аукціону було продано 10 ділянок на загальну суму 5,85 млн. грн. Базова ціна виставлених на аукціон лотів складала 5,664 млн. грн.

Нагадаємо, 30 листопада 2011 року уряд затвердив дві постанови про проведення конкурсу на укладення договору про розділ продукції, яка добуватиметься в межах нафтогазових ділянок Юзівська (Донецька і Харківська області) і Олеська (Львівська область). Аукціон повинен відбутися у кінці березня 2012 року.