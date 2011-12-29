НКРЕ зберегла ціни реалізації «Укрнафтою» газу у 2012 році за договорами про СД

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, зберегла ціни реалізації ВАТ "Укрнафта" (м. Київ) природного газу, який добували у 2012 році, у рамках договорів про спільну діяльність на рівні, затвердженому для 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення комісія прийняла на засіданні у четвер, 29 грудня.

Зокрема, у рамках договору про СД №999/97 від 24 грудня 1997 року "Укрнафти" з "Моментум Ентерпрайзис Лтд" (Кіпр) ціна на газ залишена на рівні 553 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

У рамках договору про СД №35/809 від 20 липня 2004 року "Укрнафти" з "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" (Великобританія) ціна на газ перезатверждена на рівні 412 грн. за тис. куб. м (без ПДВ),

У рамках договору про СД №5/56 від 21 грудня 2000 року нафтогазовидобувного управління (НГВУ) "Полтаванафтогаз" з ТОВ "Надра-Інвест" (Україна) ціна на газ перезатверждена на рівні 928 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

При цьому собівартість видобутку газу для "Моментум Ентерпрайзис" підвищена з 421,8 грн. до 456,89 грн. за тис. куб. м, для Regal Petrolium - з 305,95 грн. до 341,96 грн. за тис. куб. м, для "Надра Інвест" - з 829,28 грн. до 834,2 грн. за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, востаннє ціни реалізації газу власного видобутку, який добувається "Укрнафтою", за договорами про спільну діяльність переглядалися в грудні 2010 року. Тоді вони були збільшені в середньому у 2,2 разу.